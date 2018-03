Lucy Hale is geobsedeerd door Hanson SD

08 maart 2018

16u44

Bron: Kameraki 0

Lucy Hale was afgelopen dinsdag te gast bij Jimmy Fallon in 'The Tonight Show'. Wanneer Fallon vraagt wat haar grootste obsessie is, antwoordt ze volmondig 'Hanson'. De 28-jarige Amerikaanse actrice en zangeres gaat zelfs verder en vraagt of Fallon voor haar een oproep wil doen aan de band om samen met haar een nummer te maken.