Lucy Hale gaat offline: "Internetverslaving is een ziekte" KD

20 juni 2018

10u58

Bron: Haute Living 0 Celebrities Lucy Hale (29) wil af van haar internetverslaving. De ster geeft toe dat sociale media een negatieve invloed heeft op haar gemoedstoestand. "Ik wil terug naar het echte leven", klinkt het.

"Ik voelde me miserabel", begint de 'Pretty Little Liars'-actrice. Lucy Hale windt er geen doekjes om wanneer ze haar internetgebruik bespreekt met Haute Living. "Ik had het idee dat ik een bepaald beeld hoog moest houden van mezelf. Het maakte me ziek en ik moest het loslaten", zucht het tieneridool. De ster checkte zichzelf in bij een wellness resort om even wat afstand te nemen van sociale media.

"Het is erg leuk, maar ook vermoeiend om mijn eigen identiteit te vinden naast mijn publieke persoon", vertelt Lucy. "Ik dacht geruime tijd dat mijn publieke persoon was wie ik ben." Na een persoonlijke crisis besliste de actrice om enkele ingrijpende keuzes te maken, waaronder offline gaan. "Het is bijna een ziekte. We zijn allemaal zo verslaafd", zucht ze. "Het is belangrijk voor mij om mijn gsm af en toe aan de kant te leggen en het echte leven te leven."