Luc Appermont over kinderwens: "Mijn ervaring niet kunnen doorgeven? Dat vind ik een gemis" MVO

02 juni 2018

Evi Hanssen vroeg Luc naar zijn kinderwens: “In die tijd was dat onmogelijk. Alhoewel ik altijd graag kinderen zou gehad hebben. Gewoon om de ervaring, die ik heb mogen opdoen in dit leven, door te geven. Dat vind ik wel een gemis. Ik heb neefjes en nichtjes en sommigen van hen zie ik regelmatig. Ik heb dan wel geprobeerd om hen dingen bij te brengen die ik belangrijk vond. Ik wilde hen leren sociaal zijn, dat ze geïnteresseerd blijven in anderen en niet alleen maar in zichzelf, dat soort kleine dingen. Ik heb natuurlijk het geluk gehad dat ik veel heb mogen opsteken en dat ik met veel interessante mensen in contact ben gekomen. Dat vind ik dan leuk om te delen met anderen.”