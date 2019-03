Louis Tomlinson over zijn ruzie met ex-bandlid Zayn Malik: "Hij was er niet voor me toen mijn moeder stierf” SD

11 maart 2019

20u56

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Voormalig One Direction-zanger Louis Tomlinson heeft in een podcast vertelt hoe teleurgesteld hij was in zijn ex-bandlid Zayn Malik (26), toen die hem na de dood van zijn moeder niet kwam opzoeken.

In 2016 stond Tomlinson amper drie dagen na de dood van zijn moeder, die stierf aan leukemie, al opnieuw op het podium. Samen met Steve Aoki bracht hij tijdens ‘X Factor’ zijn nieuwste nummer ‘Just Hold On’. Alle One Direction-leden waren er om hem te steunen, buiten Malik, en dat kwetste Tomlinson, zo vertelde hij in een interview met Dan Wootton. “Ik heb een paar keer met hem gebeld nadat ik mijn moeder verloor”, vertelde hij. “Alle jongens zegden toe om naar mijn optreden te komen, maar hij kwam niet opdagen. Dat zat me echt dwars. Ik had het die avond echt nodig dat iedereen daar was: het deed deugd om Harry, Niall en Liam te zien en die steun te voelen.”

In 2017 legden de voormalige One Direction-bandleden hun ruzie wel bij, gaf Tomlinson mee in een interview met Andy Cohen. “We hebben opnieuw contact opgenomen en hebben alles uitgepraat. Dus ik neem aan dat we terug vrienden zijn. Het heeft tijd nodig, maar ik ben blij dat we een kans hadden om de lucht te klaren en er volwassen over te doen."