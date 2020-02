Louis Tomlinson haalt uit naar ‘BBC Breakfast': “Daar ga ik nooit meer terug” SDE

Bron: Metro UK 0 Celebrities Louis Tomlinson (28) heeft zijn eerste debuutplaat uit, ‘Walls’, en daar hoort uiteraard een promorondje langs tv- en radioprogramma’s bij. Maar zijn bezoekje aan ‘BBC Breakfast’ is de voormalige One Direction-zanger niet goed bevallen. Op Twitter liet hij al weten dat hij nooit meer te gast wil zijn in de show.

Maandagochtend was Louis Tomlinson te gast in het tv-programma ‘BBC Breakfast’ bij presentatoren Dan Walker en Louise Michin. Hij kwam er zijn debuutalbum ‘Walls’ voorstellen, maar al snel ging het over andere onderwerpen. Louis’ manier van nummers schrijven, bijvoorbeeld. “Heb je op een bepaald moment het gevoel van ‘oh, ik heb teveel van mezelf in dit nummer gelegd’, of helpt het je net om zo te schrijven, over het verlies van je moeder en je zus en andere dingen?’, wilde Dan Walker weten. Louis verloor vorig jaar zijn zus Félicité en in 2016 zijn moeder Johannah. Over de dood van die laatste schreef hij het nummer ‘Two of Us’. Een zichtbaar ongemakkelijk Louis antwoordde dus: “Omdat ik mijn carrière in het programma ‘X-Factor' begon, is er altijd een camera op me gericht geweest. Ik heb ook altijd heel erg veel van mezelf gegeven. Het is de enige manier die ik ken. En ik gebruik dat in mijn voordeel en ik ben dapper genoeg om over dat soort dingen te praten.”

“Trauma, Zayn en deze”

De zanger probeerde vervolgens de aandacht weer op zijn album te richten: “De jongens hebben me een sms’je gestuurd waarin ze me proficiat wensen, dus dat is echt fijn", liet hij weten. Maar Minchin vroeg: “Heel wat van hen zitten al aan hun tweede album, niet?" Louis kon alleen maar lachen: “Wat bedoel je? Dat ik wat in te halen heb?” Vervolgens probeerde de presentatrice om dieper in te gaan op de vermeende ruzie tussen Louis en zijn voormalige groepslid Zayn Malik. “God, je gaat er echt voor vandaag", zuchtte de zanger. Walker voerde aan dat fans geïnteresseerd zouden zijn in het verhaal, maar daar wilde Louis niet van weten. “Ja, waarschijnlijk wel. Maar mensen pikken elk kleinigheidje op dat ik zeg .. En ik ben gewoon nog niet klaar om die conversatie te hebben.” Toen de presentatoren verder nog wilden weten hoe het nu eigenlijk zat met een reünie van One Direction, leek de maat helemaal vol voor Louis. “Nu heb je ze allemaal wel gehad", grimaste hij. “Trauma, Zayn en dan eindelijk deze. Ik zal je het antwoord geven dat ik aan iedereen geef. Het is onvermijdelijk. Ik weet niet wanneer het zal zijn. Maar we zouden stom zijn om het niet te doen.” Al voegde hij er fijntjes nog aan toe: “Ik heb net mijn eerste album uitgebracht, daarom zijn we hier.”

Roddelen

Blij was Louis achteraf niet met de opname. Op Twitter schreef hij: “Daar ga ik zeker en vast niet terug, haha. Bedankt aan mijn fans om mij altijd te steunen.” De presentatoren leken zich echter van geen kwaad bewust, en Walker antwoordde: “Het spijt me dat je je zo voelt. Het was fijn om deze ochtend met je te praten op ‘BBC Breakfast’. Mag ik vragen waar je zo kwaad om bent?” Louis reageerde: “Ik was kwaad dat je me vragen bleef stellen over mijn verdriet. Het spreekt voor zich dat het verschrikkelijk moeilijk is om twee mensen die me zo na stonden, te verliezen. Het minste wat ik vraag is dat je mijn beslissing respecteert om over zoiets pijnlijks geen vragen te krijgen in een interview. Ik heb het geluk dat ik mijn verdriet kan uiten in een creatieve uitlaatklep, maar dat geeft je geen recht om erover te praten met de bedoeling om te roddelen.” Walker liet zich echter niet zomaar doen: “We vroegen je naar het nummer op je nieuwe album dat over je moeder gaat", schrijft hij. “We weten hoe pijnlijk het is, daarom gingen we er niet dieper op in. We wilden je niet van streek maken of ‘roddelen’. Dat is niet onze stijl.”

Sorry you feel like that. It was nice to speak to you on #BBCBreakfast this morning.

Can I ask what you are upset about? https://t.co/MNMUyHGQuj Dan Walker(@ mrdanwalker) link