Louis Talpe schrijft een kinderboek: "Dit wordt zo'n hoofdstuk waarvan ik zeg: 'Fuck, dat was de max'"

07u12 2 Pieter-Jan Vanstockstraeten Foto's met dank aan Bourla. Celebrities Het eerste exemplaar rolde deze week van de drukpers en Louis Talpe (36) glimt van trots. De acteur is schrijver geworden, en dat mag knallen: alles moet nog beginnen, maar met een startoplage van 150.000 boeken is Louis Talpe nú al Vlaanderens strafste auteur van dit najaar. "Er zijn van die periodes in m'n leven waarvan ik zeg: 'Fuck, dat was de max, zeg.' Dit wordt ook zo'n hoofdstuk."

Het duurt geen twee minuten of elke seconde fileleed is vergeten, want Louis heeft een boek geschreven en eindelijk - oh éindelijk, en graag, en liever nog gisteren dan vandaag - mag hij daarover vertellen. Het heet 'Paniek om Amerigo', het is geschreven voor kinderen, er staan illustraties van de meesterlijke Ann De Bode in, en het zou al straf zijn als het deze winter niét in uw boekenkast belandt: de initiatiefnemer van dit boek is multinational Unilever, en het is op 150.000 exemplaren gedrukt - de laatste bladzijden nog warm wanneer u dit leest. Behalve in schoolbibliotheken komt het in alle vestigingen van Carrefour Hyper en Carrefour Market te liggen. Wie koopt voor 12 euro, krijgt er eentje. Gratis. Een sinterklaascadeautje, zeg maar.





Talpe is één brok enthousiasme. Hij ratelt. Meestal in het Vlaams, soms in het Engels, want zo is hij dat gewoon: sinds er afgelopen zomer een Scandinavische schone in z'n leven kwam, is Engels bij Talpe thuis de voertaal.





Een boek. Sta me toe: dat had ik zo niet meteen in je gezien.

"Ik hield het gisteren voor het eerst vast. De gedrukte versie. Ik dacht: dat ik dát mag meemaken, zeg. Dat was een heel speciaal gevoel. Ik heb mezelf nooit als 'schrijver' gezien. Ik was het ook niet van plan. Basically I never aspired to be a writer. Het kwam ineens op m'n weg. Unilever contacteerde me. Dat was meteen raak. Ik dacht: let's do this."





Hoe komt een bedrijf als Unilever bij jou? Er zijn evidentere keuzes, voor wie een schrijver zoekt.

"Unilever deed soortgelijke projecten al wel eens eerder. Toen waren het óók geen klassieke schrijvers met wie samengewerkt werd. Voetballer Wesley Sneijder. Actrice Katja Schuurman. Is het omdat ik een nogal breed publiek aanspreek? Van jong tot oud? Ik weet het niet. Ik was er alleszins heel blij mee. Soms moet je vechten voor dingen. Audities aflopen. Moeite doen. Maar dit kwam gewoon ... vanzelf."





150.000 exemplaren. Dat is drie keer zoveel als de gemiddelde Aspe-thriller.

"Met die cijfers ben ik niet zo bezig. Belangrijker is: dit boek kan kinderen aanzetten tot lezen. Iedereen ouder dan 7 kent mij nog als 'die gast van Studio 100'. En daar dan een boek van kunnen lezen? Misschien zijn er wel kinderen die dat tof vinden. Er zijn tijdens mijn carrière al wel wat momenten geweest dat ik dacht: 'Wauw, dit had ik echt nóóit meegemaakt als ik niet de bekendheid had die ik heb.' Dit is ook zo'n moment. Er zijn veel periodes in m'n leven waarvan ik zeg: 'Fuck, dat was de max, zeg.' Dit wordt ook zo'n hoofdstuk."





Is het ook echt van jóu? Door jóu geschreven en bedacht? Of staat gewoon je naam op de cover?

"Alles is zelf bedacht. In het begin vond ik dat best moeilijk. Een kinderboek. Hoe gek mocht dat zijn? Moest daar logica in zitten? Ik wist al heel gauw dat het een verhaallijn rond paarden moest worden. Ik heb altijd paarden in de familie gehad. Maar dan? Mocht ik bijvoorbeeld een figuurtje bedenken dat met paarden kon praten? Ik heb het aan Unilever gevraagd. 'Of course I could!' Daarna is het beginnen te rollen. Toen eenmaal die deur richting fantasie helemaal openstond, was het echt véél gemakkelijker.





Maar: I won't take the credits for alles. Toen ik eenmaal begon te schrijven, heb ik wat hulp gekregen. Ik schreef altijd maar volzinnen. Alleen, volzinnen zijn geen voorleestaal, ontdekte ik. Ik heb de taal van kinderboeken moeten léren. Je moet op een hele andere manier leren denken. It's cool, man."





