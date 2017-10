Louis Talpe pronkt met vriendin op Instagram Jelle Brans

17u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Instagram Celebrities Nadat Louis Talpe (36) afgelopen zomer de wereld liet weten dat hij zijn hart verloor aan de Zweedse schone Tiffany Ling-Vannerus, deelde hij nu tal van foto's van het stralende koppeltje op Instagram.

Louis en zijn Zweedse vriendin Tiffany zijn inmiddels twee maanden samen. Dat de twee nog steeds dolverliefd op elkaar zijn, mag dan ook iedereen weten. Begeleidt met een veelzeggend hartje deelde de acteur foto's van enkele romantische taferelen met de bloedmooie blondine.

❤️ 6,581 Likes, 42 Comments - Louis Talpe (@louistal) on Instagram: "❤️"

Zoals iedereen weet, is Louis een echte sportfanaat. Toch moet zijn vriendin zeker en vast niet onderdoen. Ze neemt niet alleen deel aan paardrijwedstrijden, maar sport ook geregeld samen met Louis. "Train together, stay together", valt vastbesloten te lezen bij een afterwork-out selfie met zijn vriendin. Als dat geen liefde is!