Los Angeles wil Weinstein nu gerechtelijk gaan vervolgen

09u57

Bron: ANP 0 AFP Celebrities Het ziet er steeds erger uit voor Harvey Weinstein. De openbaar aanklager in Los Angeles heeft slachtoffers van de man gevraagd een verklaring af te leggen. Mike Feuer geeft in een verklaring aan dat hij de getuigenissen nodig heeft om de studiobaas te vervolgen.

"Ik weet dat het veel moed vraagt van vrouwen en mannen om de intieme details van hun seksuele intimidatie en misbruik te delen", klinkt het in een oproep op de website van de stad. "Dit speelt niet alleen in Hollywood, het is een probleem op werkplekken in bijna alle industrieën."



Feuer geeft aan te begrijpen waarom slachtoffers twijfelen naar buiten te komen met hun verhalen. "De meeste kampen met vragen die we de laatste dagen ook veel hebben gehoord. Zet ik mijn baan op het spel als ik iets zeg? Word ik publiekelijk vernederd? Zal iemand me geloven, en zal er iemand voor me opkomen? Ik ben hier om te zeggen: ja, dat zullen we doen."



De aanklager vraagt slachtoffers zich te melden bij de politie. "We nemen deze beschuldigingen erg serieus, en als we de mogelijkheden zien, zullen we vervolgen. Kom alstublieft met uw verhalen zodat we achter de zaken - en gerechtigheid - aankunnen."

