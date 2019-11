Lori Loughlin zegt onschuldig te zijn aan omkoping KDL

02 november 2019

10u05

'Full House'-actrice Lori Loughlin en haar man Mossimo Giannulli ontkennen dat ze personeel van de University of Southern California hebben omgekocht. Dat heeft het koppel vrijdag in de rechtbank verklaard, melden Amerikaanse media.

Het is de derde aanklacht die tegen Lori en Mossimo was ingediend in de grootschalige universiteitsfraudezaak. Het koppel wordt daarnaast verdacht van fraude en het witwassen van geld, maar ook dat ontkennen ze.

Het echtpaar zou 500.000 dollar, net geen 447.000 euro, hebben betaald om hun dochters te verzekeren van een plekje op de prestigieuze universiteit. De meisjes werden op papier opgenomen in het roeiteam, maar bleken de sport in werkelijkheid helemaal niet te beoefenen. Lori en Mossimo moeten zich volgend jaar weer melden in de rechtbank.

‘Desperate Housewives’-actrice Felicity Huffman behoort ook tot een van de vijftig ouders die bij de fraudezaak is betrokken. Zij zou 15.000 dollar hebben neergeteld om de score van het examen van haar dochter op te krikken. Felicity bekende schuld en kreeg een gevangenisstraf van veertien dagen, een taakstraf, een geldboete en een voorwaardelijke straf opgelegd. De actrice werd vorige week vrijgelaten.