Lori Loughlin en echtgenoot willen afwisselend naar gevangenis BDB

27 mei 2020

09u00

Bron: ANP 0 Celebrities ‘ Full House’-actrice Lori Loughlin (55) en haar echtgenoot Mossimo Giannulli (56) hopen dat ze niet tegelijkertijd naar de gevangenis moeten. Het stel bekende onlangs schuld in het universitaire omkoopschandaal en moet waarschijnlijk twee en vijf maanden achter tralies.

Volgens een insider die met Us Weekly sprak, hoopt het echtpaar de celstraffen afwisselend uit te zitten. “Lori en Moss willen niet tegelijkertijd naar de gevangenis. Een van de redenen is dat de actrice wil dat één van hen bij hun dochters kan zijn om hen emotioneel te steunen.”

Loughlin en Giannulli betaalden een half miljoen euro om hun twee dochters Isabella en Olivia toegelaten te krijgen op de University of South California (USC). Dat deden ze via een tussenpersoon, die de studentes op papier lid liet worden van het roeiteam van het opleidingsinstituut. Beide dochters beoefenen die sport echter helemaal niet. Hun zaak is onderdeel van een grootschalige zwendel die de FBI vorig jaar aan het licht bracht.

Celstraf en boete

Alhoewel ze lang hun onschuld volhielden, bekenden de actrice en de modeontwerper afgelopen week toch dat ze schuldig waren. Hun strafmaat moet officieel nog worden vastgesteld, maar de details van hun overeenkomst met de aanklager zijn al uitgelekt. Loughlin kreeg een celstraf van twee maanden, een boete van 150.000 dollar (137.000 euro), 100 uur taakstraf en een proeftijd van twee jaar. Haar echtgenoot moet vijf maanden de cel in, 250.000 dollar (228.000 euro) betalen en 250 uur taakstraf volbrengen. Ook hij is daarna aan een proeftijd van twee jaar gebonden.

Een andere prominente naam in de zaak is die van ‘Desperate Housewives’-actrice Felicity Huffman. Zij telde 15.000 dollar (13.500 euro) aan smeergeld neer om haar dochter meer tijd te geven bij een toelatingsexamen. Ze bekende vrijwel meteen schuld en kreeg een gevangenisstraf van veertien dagen, een taakstraf en een geldboete.

Lees ook:

Lori Loughlin bekent schuld in omkoopschandaal: celstraf van 2 maanden



BINNENKIJKEN. Lori Loughlin zet megavilla van 26 miljoen euro te koop