Lorde maakt grap over Whitney Houston, maar verontschuldigt zich al snel SD

06 april 2018

12u30

Bron: Daily Mail 3 Celebrities Lorde heeft zich op haar Instagram Story verontschuldigd voor een "slecht gekozen" foto. De 21-jarige zangeres kwam in het oog van de storm terecht nadat ze gisteren een foto postte van een badkuip met het bijschrift "And iiii will always love you", verwijzend naar de hit van wijlen Whitney Houston.

"Een extreem slecht gekozen citaat", schrijft de Green Light-zangeres. "Het spijt me als ik hiermee iemand heb beledigd. Ik heb het helemaal niet zo bedoeld. Ik verheugde me er gewoon op een bad te nemen", klinkt het. "Ik ben een idioot. Ik hou voor eeuwig en altijd van Whitney. Nogmaals mijn excuses." Daarna volgde nog een boodschap: "Het is m'n f***ing dag niet vandaag."

De bewuste foto had ze inmiddels al verwijderd, maar dat weerhield menig volger er niet van ten strijde te trekken in de reacties. "Whitney was een icoon, een koningin en bovenal een sterke vrouw. Ze was geweldig. Ik hou van Lorde maar dit is echt walgelijk", tweette iemand. "Komaan Lorde, uit alle mogelijke songteksten kies je deze. Waarom?", schrijft een andere.

Houston overleed in 2012 op 48-jarige leeftijd in een hotel in Beverly Hills. Ze verdronk in de badkuip van haar hotelkamer. Volgens het autopsierapport was Houstons tragische dood een ongeluk en overleed ze aan de gevolgen van aderverkalking en cocaïnegebruik. Drie jaar later stierf de dochter van de legendarische zangeres, Bobbi Kristina Brown, op dezelfde manier.

Lorde is momenteel bezig aan haar Melodrama World Tour en houdt vanavond halt in de VS.