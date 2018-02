Lorde is het beu: "Acne is stom, maar jullie advies ook" KDL

20 februari 2018

14u18 0 Celebrities Lorde heeft op haar Instagram Stories haar hart gelucht over haar huidproblemen. De 21-jarige Nieuw-Zeelandse zangeres kampt namelijk met acne en dat vindt ze niet echt fijn. Maar er is meer, Lorde is het ook beu dat ze heel wat advies krijgt, terwijl ze al allerlei middeltjes geprobeerd heeft om van de acne af te raken.

"Acne is echt stom, maar weet je wat ook stom is? Als je al jaren acne hebt, alle medicijnen hebt geprobeerd en mensen komen nog steeds af met dingen zoals, Weet je wat voor mij heeft gewerkt, hydrateren!", vertelt de zangeres in de video. Lorde geeft dan ook een lijstje met enkele tips die ze door de jaren heen gekregen heeft. "'Maak een maskertje van honing, Griekse yoghurt en avocado!' of 'Het enige wat je moet doen is een scrub met abrikoos kopen!' of 'Kokosolie, het geheim is kokosolie!'. Maar er zijn ook fans die Lorde vragen of ze haar gezicht wel wast, zo blijkt. "Tuurlijk was ik mijn gezicht, ik ben gewoon genetisch vervloekt."

Lorde eindigt haar video met haar eigen advies. "Aan iedereen die ooit een slechte huid had of nu heeft - en dan bedoel ik een echt slechte huid waarbij een paar dagen een dure crème smeren niet helpt - ik voel met je mee. We raken er wel. Dat beloof ik."