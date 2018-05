Lolly van Kim Kardashian doet dokters steigeren: "Niet alleen stom, maar ook gevaarlijk!" MVO

17 mei 2018

12u40 18 Celebrities Zowel fans als medisch experts zijn niét blij met de laatste post van Kim Kardashian. Op Instagram promoot ze namelijk lolly's die de eetlust onderdrukken. "Deze keer is haar foto niet alleen stom, maar ook nog een gevaarlijk!", waarschuwen critici.

"Eetlustremmers zijn absoluut geen aanrader voor de gemiddelde vrouw, zeker niet als ze al een gezond gewicht heeft", klinkt het bij medisch experts die zijn aangedaan door het voorval. "Kardashian heeft enorm veel jonge volgers. Ze geeft hen niet alleen het slechte voorbeeld, maar spoort hen ook actief aan om de producten te gaan kopen. Ze zet zelfs kortingscodes in het bijschrift van de foto. Jonge meisjes met een slecht zelfbeeld wijsmaken dat eetlustremmers cool zijn is levensgevaarlijk."

Ook fans zijn niet te spreken over de foto. "Echt waar Kim? Tegenwoordig ben je al even gestoord als Kanye", luidt het in de comments. of: "Dit is walgelijk, ik ga je ontvolgen. Luister niét naar wat ze zegt, mensen!"

Kim zelf heeft nog niet gereageerd op de controverse. De laatste maanden promoot zo wel vaker dieetproducten via sociale media, gezien ze een deal heeft met Flat Tummy Co., waarvoor ze uiteraard ook een serieuze vergoeding krijgt.

Een foto die is geplaatst door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 16 mei 2018 om 01:00 CEST