Logan Paul keert terug naar YouTube met zelfmoordpreventie

25 januari 2018

09u52 0 Celebrities YouTube-ster Logan Paul is weer opgedoken op het platform met een video over zelfmoordpreventie.

Het was de eerste post van de Amerikaanse vlogger sinds weken. De Youtuber laste een vlogpauze in nadat hij in opspraak was geraakt omdat hij een opzienbarende video had geplaatst. Hierin liet hij het lichaam zien van een dode man die zich had verhangen in een Japans bos.

In de zeven minuten durende nieuwe video ontmoet Paul onder meer een man die van de Golden Gate Bridge afsprong en deze zelfmoordpoging overleefde. Ook geeft de 22-jarige vlogger zijn fanbase advies over stappen die ze kunnen ondernemen om zelfmoord te voorkomen.

Veel fans - Paul heeft ruim 15 miljoen volgers - reageerden overwegend positief op de vlog.

