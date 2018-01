Logan Paul dan toch ontslagen bij YouTube-serie MVO

AFP Logan Paul Celebrities YouTube heeft Logan Paul uit de serie Foursome gezet. Ook de projecten die de in opspraak geraakte vlogger nog in ontwikkeling had op platform YouTube 'Red' zijn van de baan. Daarnaast heeft het videoplatform het kanaal van Logan verwijderd van 'Google Preferred', waarin de topkanalen in verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd.

Logan zou zijn opwachting maken in het vierde seizoen van Foursome, een romantische comedy waarin verschillende bekende YouTubers een rol hebben. Hij werkte ook aan een sequel van zijn film 'The Thinning' uit 2016.

YouTube kreeg eerder kritiek omdat het lang stil bleef nadat de vlogger, die vijftien miljoen abonnees heeft, een filmpje had gepubliceerd waarin het lichaam te zien was van iemand die zich had opgehangen in een bos. Logan verwijderde de video na woedende reacties. Hij bood zijn excuses aan en heeft inmiddels een vlogpauze ingelast.