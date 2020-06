Lockdown doet relatie Lady Gaga deugd: “Hij is haar soulmate” SDE

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Sinds begin dit jaar heeft Lady Gaga (34) een relatie met zakenman Michael Polansky. Door de coronamaatregelen wonen ze bij elkaar - vroeger dan verwacht - maar het heeft hun relatie alleen maar sterker gemaakt. Dat schrijft HollywoodLife.

Lady Gaga en Michael Polansky zitten nu al drie maanden samen in quarantaine. Voor veel koppels is dat niet altijd makkelijk, maar zij genieten vooral van hun tijd samen, vertelt een bron aan HollywoodLife. “Zij is nog steeds smoorverliefd op hem. Vanwege de lockdown verblijven ze allebei sinds maart in haar woning in Malibu, maar ook wanneer alles terug normaal wordt, gaan ze sowieso samen blijven wonen”, klinkt het. “De pandemie heeft hun relatie echt versneld. Dat kan beide kanten uitgaan, maar wat hen betreft is het positief.”

Gaga voelt zich dan ook helemaal op haar gemak bij haar zakenman. “Ze zijn zo hard met elkaar vergroeid, het lijkt echt of ze haar soulmate ontmoet heeft", zegt de bron. “Het zal dan ook niemand verbazen als ze zich binnenkort verloven. Zo verliefd zijn ze.”

