Lizzo vindt body positivity te commercieel geworden JVE

25 september 2020

15u49

Bron: ANP 0 Celebrities Zangeres Lizzo (32) siert voor het eerst de cover van het modeblad Vogue. In een interview met het magazine laat ze weten dat de beweging niet meer "van hen is die het echt nodig hebben”.

Nu ze als eerste bekende zwarte vrouw op de cover van het oktobernummer van het modemagazine pronkt, maakt ze van de gelegenheid gebruik om haar stem te laten horen. De Amerikaanse staat bekend als voorvechtster van body positivity, maar nu is ze kritisch. Ze vindt dat de beweging te commercieel geworden is en dat is volgens haar de schuld van de mainstream media. Volgens haar dienen ze niet langer de belangen van degenen die het echt nodig hebben.

“Als je de hashtag nu opzoekt, zie je alleen maar smalle silhouetten en vrouwen met rondingen”, zegt de drievoudig Grammywinnares. Terwijl ze juist meer vrouwen wil zien met "vetkwabben op hun rug, hangbuiken en striemen.”Lizzo blijft zich engageren voor body positivity op alle vlakken. "Ik wil mijn eigen lichaam normaliseren. En niet alleen maar zeggen wat voor een coole beweging body positivity is", zegt ze in het interview met Vogue. De volgende stap is volgens haar daarom "body normative" te zijn. "Dik zijn is niet positief, maar gewoon hartstikke normaal.”

Lees ook:

Rechter verwerpt plagiaatzaak tegen Lizzo

50+ en halfnaakt: steeds meer vrouwen ouder dan vijftig tonen trots hun lichaam (+)