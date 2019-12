Lizzo trekt zich niets aan van kritiek op haar onthullende outfit: "Ik blijf gewoon in mijn eigen positieve luchtbel” SDE

12 december 2019

21u31 0 Celebrities Eerder deze week verbaasde Lizzo (31) vriend en vijand met een onthullende outfit. Aan de voorkant leek het om een gewone zwarte jurk te gaan, maar aan de achterkant zorgde een uitsnijding ervoor dat de blote billen van de zangeres prominent in beeld kwamen. Het leverde haar veel kritiek op, maar daar trekt ze zich niets van aan, vertelt ze in het tv-programma ‘This Morning’.

Lizzo bezocht eerder deze week een wedstrijd van de Los Angeles Lakers. De cheerleaders besloten om een dansje te doen op haar hit ‘Juice’, en ook de zangeres begon vrolijk mee te twerken. Dat leverde de fotografen en kijkers een mooie blik op haar blote achterwerk op, duidelijk zichtbaar door de uitsnijdingen in haar jurk. De kritiek die ze vervolgens kreeg, kan haar niet deren, vertelt Lizzo in het programma ‘This Morning’. “Ik blijf gewoon in mijn eigen positieve luchtbel”, haalt de zangeres de schouders op. “Het is hun mening. Het is niet aan mij om het echt in me op te nemen, het is aan hen om hun mening uit te drukken en aan mij om te kiezen of ik al dan niet wil luisteren.”

Ze geeft wel toe dat haar danspasje een spontane beslissing was. “Ik denk dat niemand ooit zou gezien hebben wat ik aanhad, als ik niet recht was gestaan en had gedanst”, zegt ze. “De meisjes van de Lakers kwamen naar me toe en zeiden: ‘We zijn zo opgewonden dat je hier bent, en we willen een van je nummers voor je brengen.’ En ik herinner me dat ik daar zat, samen met mijn manager en mijn vriend, en ze zeiden: ‘Je moet opstaan en dansen, ze doen dit voor jou.’ En dus dacht ik: ‘Oké!’ Ik deed dus gewoon wat ik altijd doe. Iedereen die me kent weet dat ik altijd al zo geweest ben, en dat ik me altijd al zo heb gekleed.”

Lizzo voegt er voor de duidelijkheid wél aan toe dat ze niet alléén maar een string aanhad onder de jurk: “Ik had verschillende lagen aan, dus het was niet gewoon vlees op die stoelen.”