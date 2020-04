Lizzo stuurt eten naar ziekenhuismedewerkers MVO

01 april 2020

11u43

Bron: ANP 0 Celebrities Lizzo is een van de vele beroemdheden die zich van haar beste kant laat zien ten tijde van het coronavirus. De 31-jarige zangeres liet eten bezorgen bij maar liefst 26 ziekenhuizen in Amerika, om zo haar waardering te tonen voor de hulpverleners die dag in en uit werken om mensen te helpen. Dit liet ze weten via een filmpje op sociale media.

“Hierbij een dikke, vette shout out naar al onze helden in de zorg! We wilden hen een lekkere lunch bezorgen om ze te laten weten hoe blij we zijn met het werk dat ze doen,” aldus Lizzo.

De genereuze actie van de meervoudig Grammy-winnares werd zeer gewaardeerd. Diverse ziekenhuizen postten foto’s op sociale media waarop ze te zien zijn met Lizzo’s lunch. “Dank je wel Lizzo! Jouw steun betekent heel veel voor ons allemaal,” laat UW Medical Center weten.

“Het moment dat je net terugkomt van de eerste hulp en er lunch voor je klaar staat verzorgd door Lizzo! Geweldig!”, meldt Minnesota Medical Center.

Lizzo’s woordvoerder voegde hieraan toe: “Ze heeft eten naar meerdere ziekenhuizen gestuurd die zich de afgelopen tijd uit de naad hebben gewerkt om mensen te helpen. En dit krijgt zeker een vervolg, ze is van plan nog meer ziekenhuizen te trakteren op lekker eten omdat deze mensen dat absoluut verdienen.”