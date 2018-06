Lize Feryn en Aster houden hun eigen carpool karaoke MVO

20 juni 2018

15u12 0 Celebrities Lize Feryn en Aster Nzeyimana weten hoe ze zich moeten amuseren in de auto. Zo maakten ze hun eigen versie van carpool karaoke.

"Steek twee Duracellkonijnen in een auto", schreef Lize grappend bij het filmpje dat ze postte op Instagram. Het koppel was op dat moment in Frankrijk. Het is niet de eerste keer dat de twee samen zingen in de auto. In mei deelde Lize ook al een video waarin ze verklaarde dat haar autoritten nooit meer saai zouden zijn.

Nooit meer saaie autoritten met den dezen. 😂🙌🏻❤️ @asternzey #mavannainmaha Een foto die is geplaatst door null (@lizeferyn) op 05 mei 2018 om 12:11 CEST