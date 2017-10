Lize en Lisa uit Temptation: "Alle ziekenhuisbezoeken werden niet uitgezonden" TK

Bron: TV Familie 0 Screenshot YouTube Lize en Lisa uit Temptation Celebrities We kunnen beginnen vooruitkijken naar het volgende seizoen van Temptation Island - alle afleveringen zijn al ingeblikt. Maar de deelneemsters van de vorige reeks zijn nog niet uit de aandacht verdwenen. Lisa en Lize verklapten in een vlog bijvoorbeeld nog wat details over hun deelname.

De twee vertellen over de periode na Temptation. "Lize had Ken, maar ik stond er alleen voor. Ik heb het wel moeilijk gehad, want je krijgt ineens zoveel aandacht. Mensen die je leuk vinden, maar ook niet leuk vinden. We kregen ook zulke rare berichten, en ik vertrouwde niemand meer. Temptation was leuk, maar ook heel zwaar", aldus Lisa.

Lize is duidelijk: "Ik mis het wel. Het huis dan, niet de mensen die er waren. Op Lisa en Ken na dan." Ze verklappen ook dat er heel wat vreemde dingen niet uitgezonden werden. "Hoeveel mensen zijn er bijvoorbeeld niet in het ziekenhuis beland? En heel wat ruzies werden ook niet getoond. Lisa heeft bijvoorbeeld een glazen deur kapot gemaakt." Tijdens een ruzie met Karim was dat, vertelt Lisa. "Ik was zó kwaad op hem, omdat hij me de hele tijd aan het testen was. Toen heb ik die deur hard dichtgegooid en is het glas gebarsten. Gelukkig moest ik dat niet betalen." Om nog maar te zwijgen van de vrijgezel die in de wasbak plaste.

Lisa heeft nog een laatste raad. "Denk toch heel goed na over een deelname aan een tv-programma. Eens het afgelopen is, ben je niets meer. Pas achteraf besef je hoe smerig het eraan toegaat bij dat editen en zo."