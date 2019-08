Liza Minnelli dreigt te hervallen in verslaving Redactie

02 augustus 2019

06u30

De film 'Judy' over het leven van de legendarische actrice Judy Garland is compleet in het verkeerde keelgat geschoten bij haar minstens even beroemde dochter Liza Minnelli (73).

Volgens haar omgeving maakt Liza zich zo veel zorgen, dat ze dreigt te hervallen in haar drugsverslaving. “Liza is ervan overtuigd dat deze film een afrekening wordt die ze niet aankan. Ze vergaat van de angst”, klinkt het. Minnelli verbleef in het verleden verschillende keren in een afkickkliniek. In 2015 werd ze voor het laatst opgenomen om te werken aan haar verslaving. “Maar nu kan ze zo weer in de afgrond storten”, zucht de insider. “Er ligt niets zo gevoelig als de nalatenschap van haar moeder. Ze heeft schrik om de film te bekijken. Ze houdt haar nuchterheid nauwlettend in het oog. Ze wil niet opnieuw moeten beginnen.”