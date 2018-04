Liz Hurley doet het weer: doorschijnende kaftan bezorgt haar heel wat likes op Instagram KDL

Bron: Instagram 0 Celebrities Dat leeftijd slechts een getal is, toont Liz Hurley (52) aan met een foto van een rode kaftan uit haar strandcollectie. De actrice draagt geen beha, waardoor haar borsten en nog altijd zeer strakke lijf goed te zien zijn. Liz plaatste de foto op haar Instagram-pagina en kreeg veel reacties van haar volgers.

"Wow, MILF!!" zegt iemand, waar een andere volger schrijft: "Je bent een tijdloze schoonheid." Liz plaatst wel vaker sexy kiekjes van zichzelf in bikini op haar sociale media, maar kreeg daar vorig jaar flink commentaar op toen ze bekend maakte dat haar 16-jarige zoon Damian regelmatig de fotograaf van deze foto's is. Men vond het 'totaal ongepast om je zoon hier zo direct aan bloot te stellen'.

Toen Damian begin april 16 jaar werd, plaatste zowel moeder als zoon dezelfde foto op hun Instagram, waarop Liz te zien is in een jurk met een diep decolleté. Ook dit leverde haar veel haatreacties op. Zo liet ze het verjaardagsfeestje om zichzelf draaien in plaats van haar zoon, vonden veel volgers. Volgens Liz zijn haar sexy outfits 'gewoon onderdeel van het werk'. "Ik heb mijn eigen bikini- en strandlijn, dus dat is de reden dat ik dit soort foto's online zet. Niets meer en niets minder."

Sunshine Kaftan @elizabethhurleybeach @tagomagoisland #redroom 😘 Een foto die is geplaatst door null (@elizabethhurley1) op 29 apr 2018 om 16:12 CEST

Happy Birthday to my little prince @damianhurley1 . The light of my life for the last 16 years 💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻 Een foto die is geplaatst door null (@elizabethhurley1) op 04 apr 2018 om 22:01 CEST