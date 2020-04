Liz Hurley belooft dat ze op haar 60ste zal stoppen met bikinifoto’s MVO

16 april 2020

09u14 1 Celebrities Liz Hurley belooft dat ze na haar 60ste verjaardag zal stoppen met het showen van kleine, nietsverhullende bikini’s. Het 54-jarige model vindt zichzelf naar eigen zeggen nu al veel te oud om daarin rond te lopen.

“Ik zou zo’n kleine bikini bijvoorbeeld al niet meer aandoen op een publiek strand”, geeft ze toe. “Maar ik draag ze nog wel hoor”, lacht ze. Haar zoon, Damian (18), met wie ze nu samen in quarantaine zit in het Britse dorpje Herefordshire, neemt regelmatig foto’s van haar voor haar sociale media. Daarop is ze nog steeds in sexy zwempakjes te zien. “Thuis in mijn eigen tuin doe ik natuurlijk wat ik wil”, klinkt het. “Maar vanaf mijn 60ste is dat ook voorbij. In feite houden we ons meer bezig met het onderhoud van de tuin dan met zonnen en zwemmen, op dit moment. En dat doe ik in een oude jogging, niet in een bikini, hoor!”