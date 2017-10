Livestream bilvergroting Pommeline offline gehaald MVO

De plastische chirurgie van Pommeline zit erop. Rond de middag werd ze wakker met een paar dikkere billen. De livestream van de operatie liep echter niet helemaal zoals gepland. Ten eerst begon de uitzending niet stipt om 10 uur, en halverwege de ingreep werd ze ook nog eens offline gehaald. "Sorry, we weten niet wie het heeft gedaan, maar de livestream is stopgezet," aldus dokter Diana Gabriels, die de leiding had over de bilvergroting. "Maar Pommeline is nu net wakker aan het worden, en ze heeft slechts twee heel kleine littekens. Wie toch meer wil zien, kan altijd het vlog bekijken dat op 5 november om 17u online komt." Wie zich geroepen voelt...

