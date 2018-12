Little Mix-zangeres Perrie Edwards geeft moeder een auto cadeau KD

26 december 2018

13u12

Bron: ANP 0 Celebrities Little Mix-zangeres Perrie Edwards heeft haar moeder voor Kerstmis een witte Range Rover cadeau gedaan. "Mijn favoriete mens verdient haar droomauto," aldus de zangeres.

Perrie maakte het nieuws zelf bekend in een filmpje op Instagram. Ze toont hoe haar moeder geblinddoekt naar buiten wordt geleid voor haar verrassing. Perries nieuwe vriend, Liverpool-speler Alex Oxlade-Chamberlain, springt uit de auto, waarna haar moeder de blinddoek mag afdoen en haar nieuwe auto mag bewonderen.

Er waren zorgen onder Little Mix-fans dat het niet goed zou gaan met Perrie, vooral omdat ze onlangs niet aanwezig was bij de verjaardag van haar bandlid Jade Thirwall. Nu blijkt dat het de zangeres toch goed gaat, en dat ze haar feestdagen doorbrengt met haar familie en haar nieuwe liefde. Perrie en Alex begonnen te daten twee jaar nadat zij de verloving met One Direction-ster Zayn Malik had verbroken.