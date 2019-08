Little Mix-zangeres Jade streed tegen anorexia: “Ik balanceerde op randje van de dood” TDS

11 augustus 2019

15u24

Bron: ANP 0 Celebrities Zangeres Jade Thirlwall (26) heeft onthuld dat ze voor haar doorbraak met Little Mix bijna dood is gegaan door anorexia. Artsen zeiden dat de eetstoornis haar het leven ging kosten als ze niet snel het roer zou omgooien.

Jade leed vijf jaar lang aan anorexia. Hierdoor “staken haar ribben uit” en droeg ze wijde kleding in een poging haar lichaam te verbergen. Uiteindelijk zocht ze hulp omdat ze het zat was om zichzelf “zoveel te haten”, vertelt ze in de ‘BBC Sounds Life Hacks’-podcast.

“Ik was in het ziekenhuis en de artsen zeiden dat ik dood zou gaan als ik hiermee door zou gaan. Om iemand dat te horen zeggen tegen je is heel eng en ik begon te beseffen hoe schadelijk het ook was voor mijn familie”, aldus Jade. “In mijn hoofd was ik zo neerslachtig en depressief over alle gebeurtenissen in mijn leven dat ik eigenlijk gewoon weg wilde kwijnen.”

Jade ging in therapie en werd een paar weken voor haar ‘X Factor’-debuut in 2011 ontslagen uit het ziekenhuis. Sindsdien worstelt ze af en toe nog met zelfvertrouwen. “Beroemd zijn heeft veel nadelen. Mensen praten bijvoorbeeld constant over mijn uiterlijk als ik een beetje ben aangekomen. En er zijn onflatteuze foto’s.” Toch zal ze nooit terugvallen in haar oude gedrag. “Ik heb nog steeds momenten waarop ik mij verdrietig of neerslachtig voel, maar dat associeer ik niet meer met eten. Ik straf mijzelf niet meer op die manier.”