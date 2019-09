Little Mix-ster Jesy Nelson worstelde jarenlang met negatieve reacties: “Het dreef me uiteindelijk tot zelfdoding” LDV

09 september 2019

18u00

Jesy Nelson, een van de leden van de populaire meidengroep Little Mix, heeft in 2013 geprobeerd om uit het leven te stappen. Dat vertelt ze in de BBC-documentaire 'Jesy Nelson: Odd One Out'. De Britse zangeres kreeg toen heel wat negatieve opmerkingen te verwerken op sociale media, wat uiteindelijk op een depressie uitliep. In de documentaire vertelt ze openhartig hoe ze geobsedeerd raakte door al die reacties op het internet.

Jesy Nelson herinnert zich de periode voor haar roem nog goed, toen ze werkte achter de bar van een pub in Dagenham, Essex. Tijdens het werk keek ze naar ‘The X Factor’ op televisie. “Ik begon toen altijd te fantaseren over hoe het zou zijn om deel te nemen en tewinnen.”, vertelt de zangeres. In 2011 waagde ze haar kans en werd door de juryleden ingedeeld bij de groep ‘Little Mix’. Acht jaar later kijkt Jesy terug op die periode: “We wonnen, maar eigenlijk was dat de slechtste dag van mijn leven. De dag erna las ik verschillende berichten die op Facebook verschenen. Iemand schreef: ‘jij bent het lelijkste wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Je verdient het niet om in deze meisjesband te zitten, je zou moeten sterven’”, aldus Jesy.

Het checken van sociale media werd uiteindelijk een ongezonde gewoonte. “Elke ochtend had ik een vaste routine: wakker worden, Twitter openen en zoeken naar de ergste dingen die ik over mijzelf kon vinden”, vertelt Jesy. Ze gaf zoektermen als ‘Jesy dik’ of ‘Jesy lelijk’ in, en keek vervolgens wat voor reacties er tevoorschijn kwamen. “Soms was het zelfs al voldoende om gewoon ‘Jesy’ in te geven om verschrikkelijke dingen over mezelf te lezen. Iedereen zei dat ik het moest negeren, maar het werd een soort verslaving”, klinkt het.

Depressie en paniekaanvallen

Twee jaar na de finale van ‘The X Factor’ kwam Jesy in een depressie terecht. Ze worstelde erg met haar zelfbeeld, waardoor ze zichzelf ook begon uit te hongeren. Eerst weigerde ze zich te laten behandelen, maar na een tijdje ging ze toch in therapie. Die bleek echter weinig succesvol in het begin. “Op een bepaald moment kon ik gewoon niet meer. De pijn en het verdriet werden zo hevig dat ik het fysiek niet meer aankon. ’s Ochtends om zes uur ging ik naar de therapeut en een paar uur later vertrok ik al huilend naar een fotoshoot”, aldus Jesy.

Door de talloze haatreacties kreeg Jesy ook te maken met angst en paniekaanvallen. “Ik wilde niet meer met mijn vrienden uitgaan. Ik wilde ook niet meer optreden, omdat ik steeds dacht dat het publiek vreselijke dingen over mij zou zeggen.” Ze voelde zich zo slecht dat ze opdrachten ontweek als ze wist dat ze gefotografeerd zou worden. “Ze hebben ooit de verkeerde maat voor mij geleverd tijdens een fotoshoot. Op dat moment ben ik echt volledig ingestort. Ik heb zo hard gehuild dat ik tijdens de shoot een zonnebril moest dragen. Uiteindelijk hebben ze één foto gemaakt en ben ik vertrokken”, vertelt Jesy. “Ik kon mijn ellende meestal goed verbergen, maar ik denk dat heel wat mensen toen toch dachten dat ik een ellendige trut was.”

Wanhoopsdaad

Het cyberpesten bleef aanhouden en dreef de zangeres tot wanhoop. Uiteindelijk probeerde ze om uit het leven te stappen. In de documentaire vertelt ze dat ze een overdosis aan pillen nam, maar gelukkig werd ze op tijd gevonden door haar toenmalig vriend, die haar naar het ziekenhuis heeft gebracht.

Jesy vertelde later aan haar familie en bandleden over haar zelfmoordpoging, maar er werd daarna nooit meer met een woord gerept over wat bijna gebeurd was. Nu doorbreekt ze echter haar stilzwijgen, in de hoop alle cyberpesters even wakker te schudden. “Je kan een vervelende opmerking maken en denken dat de persoon in kwestie het niet zal zien of dat het niets betekent, maar dat doet het wel. Het beïnvloedt mensen enorm. Nu ben ik mentaal een stuk gelukkiger. Ik denk dat mensen altijd een mening zullen hebben, maar ik geef nu alleen maar om de mijne”, klinkt het.

De zangeres deelde vandaag op haar Instagram de trailer van de documentaire. “Ik kan niet wachten om het eindelijk met de wereld te delen, en ik hoop dat het andere mensen helpt die misschien net hetzelfde meemaken”, schreef ze bij de video.

De documentaire ‘Odd One Out’ is donderdagavond om 21u00 te zien op BBC One.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.