Lisa Marie Presley tekent miljoenencontract voor boek over Elvis en Michael Jackson SD

31 juli 2019

08u36

Bron: Page Six 0 Celebrities Lisa Marie Presley (51) heeft een indrukwekkende boekendeal in de wacht gesleept. De dochter van Elvis zou tussen de 3 en 4 miljoen dollar gaan verdienen met een boek waarin ze sappige details over haar ex-man, Michael Jackson, prijsgeeft en een ander licht laat schijnen over haar vader. Dat meldt Page Six.

Lisa Marie en Michael waren getrouwd van 1994 tot 1996, wat voor de buitenwereld als een complete verrassing kwam. In 2010 vertelde ze tegen Oprah Winfrey: “Er was een zeer belangrijk punt in ons huwelijk toen hij een beslissing moest nemen. Werden het de drugs en de vampierachtigen, of ik? En hij duwde me weg.” Later verduidelijkte ze dat ze met ‘vampieren’ ‘sycofanten’, een soort van hielenlikkers en mooipraters bedoeld had. Ze zei toen ook: “Het enige wat mijn vader en Michael gemeen hadden, was dat ze de luxe hadden om een realiteit om hen heen te creëren die ze wilden creëren.”

Presley bekende dat ze zich eenzaam had gevoeld in het huwelijk en geen echte connectie met Jackson voelde. Wel verdedigde ze hem altijd als er gevraagd werd naar het vermeende kindermisbruik van Jackson. Volgens Presley 'zat Michael zo niet in elkaar'.

Het is nog niet bekend wanneer het boek verschijnt.