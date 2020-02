Lisa Marie Presley bekent: "Huwelijk met Michael Jackson was mijn poging om hem te redden” SDE

21 februari 2020

18u18 1 Celebrities Lisa Marie Presley (52) trouwde met Michael Jackson in een poging om hem te redden. Dat vertelt ze in een pas opgedoken interview uit 2003.

In het interview met Rolling Stone uit 2003, dat recent opdook, vertelt Lisa Marie Presley hoe ze Michael Jackson voor het eerst ontmoette toen ze nog een tiener was. Op dat moment was ze niet in de zanger geïnteresseerd, omdat ze een relatie had met Danny Keough, die haar eerste echtgenoot zou worden. Maar jaren later bracht een gemeenschappelijke vriend hen opnieuw in contact. “Van in het begin was hij erg eerlijk tegen me”, zegt ze. “Hij gaf meteen een hele verklaring over wat hij wist dat mensen van hem dachten en wat de eigenlijke waarheid was.” Michael bleek erg overtuigend. “Je wordt meegezogen in dat hele ‘arme ik, de misbegrepen persoon’-verhaal. Ik ben daar erg gevoelig voor", geeft Lisa Marie toe.

Manipuleren

Na die eerste conversatie moest Lisa Marie haar mening over Michael bijstellen. In tegenstelling tot wat ze dacht, was hij grappig en gebruikte hij graag scheldwoorden. Dat het publiek hem anders zag, stoorde de zanger niet, denkt Lisa Marie. “Ik denk dat het voor hem wel werkte om zijn imago wat te manipuleren. Dat gedoe met die zuurstofkamer en die aap en olifant... Het maakte hem mysterieus en ik denk dat hij dat cool vond. Maar het had al snel een averechts effect, zoals altijd gebeurt.”

(Lees verder onder de foto.)

Afpersen

Toen de beschuldigingen van seksueel misbruik de kop opstaken, vertelde Michael haar dat het simpelweg een poging was om hem af te persen. “Ik geloofde hem, want hij was zo overtuigend", geeft Lisa Marie toe. “Ik weet het niet. Ik geloofde om een of andere reden gewoon alles wat hij zei.”

Ze trouwde met Michael in 1994, toen hij door Jordan Chandler beschuldigd werd van seksueel misbruik. “Ik stapte erin met het idee: ‘Ik ga je redden’”, zegt ze. “Ik dacht dat alle dingen die hij deed - de liefdadigheid, de kinderen,... - geweldig waren, en dat we misschien samen de wereld konden redden. Oké. Hallo. Ik had waanvoorstellingen”, geeft ze vervolgens toe. “Ik had het romantische idee dat ik hem kon redden en dat we samen de wereld konden redden.”

Twee jaar later gingen het koppel uit elkaar, maar Lisa Marie houdt vol dat ze nooit gezien heeft dat Michael kinderen seksueel misbruikte. “Anders zou ik de eerste geweest zijn om te roepen: ‘Jij klootzak!’ Ik heb zelf kinderen. Maar ik heb nooit iets dergelijks gezien.”