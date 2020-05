Lisa Kudrow over langverwachte ‘Friends’-reünie: “Er zullen anekdotes passeren die nog nooit verteld werden” Kristien Gijbels

25 mei 2020

11u00 0 Celebrities Uit onderzoek van CableTV.com blijkt dat ‘Friends’ de afgelopen maanden het meest bekeken programma was in de Verenigde Staten. De sitcom uit de jaren 90 blijft immens populair en op dit moment hadden de opnames van de langverwachte reünie moeten starten. Lisa Kudrow (56) zegt in een interview met onze reporter dat er onlangs een nieuwe voorlopige datum werd geprikt: “Pas van zodra alles veilig is gaan we ermee door, maar de reünie moet en zal er komen. Dat beloof ik.”

Het was de bedoeling dat Lisa Kudrow, Jennifer Aniston (51), Matt LeBlanc (52), Courteney Cox (55), Matthew Perry (50) en David Schwimmer (53) op 27 mei opnieuw zouden samenkomen voor de fel geanticipeerde ‘Friends’-reünie op de nieuwe streamingdienst HBO Max. Het coronavirus blijft echter roet in het eten gooien, en er heerst nog steeds grote onduidelijkheid over wanneer de show nu precies zal worden ingeblikt: “We zaten al redelijk ver met de planning van de reünie toen de lockdown werd aangekondigd. Onze enige optie was om de boel meteen volledig stil te leggen”, aldus Kudrow tijdens ons video-interview. “We hebben nog niet zo lang geleden een nieuwe datum gekozen en hopelijk halen we die… En anders verplaatsen we hem gewoon weer. De enige reden waarom we nog steeds met concrete data werken is zodat niemand ze vergeet en zodat iedereen die dag ook effectief vrij is. (lacht) Van zodra alles veilig is, gaan we ermee door.”

Volgens de actrice is het nooit een optie geweest om de special eventueel van thuis uit op te nemen: “We waren het er volmondig met elkaar over eens dat we de reünie niet vanop afstand wilden doen. Het moest ofwel een ‘echte’ reünie worden, ofwel niks. Sommige dingen werken gewoon beter wanneer je in het echt naast elkaar zit. Ik weet dat er momenteel heel wat onzekerheid heerst, maar ik kan je beloven dat de reünie er sowieso gaat komen.”

Het zal de eerste keer zijn dat we het gaan hebben over alles wat er zich indertijd achter de schermen van ‘Friends’ afspeelde Lisa Kudrow over de langverwachte reünie

Contractueel gezien mag Kudrow niks over de special verklappen, maar halverwege ons interview licht ze dan toch een tipje van de sluier: “We gaan heel veel herinneringen ophalen en onze vriendschap vieren. Het zal ook de eerste keer zijn dat we het gaan hebben over alles wat er zich indertijd achter de schermen van ‘Friends’ afspeelde. Er gaan ook anekdotes tussen zitten die we nog nooit verteld hebben, en er gaan ook een heleboel herinneringen de revue passeren die ik al helemaal vergeten was. Het is geweldig om sommige verhalen na zoveel jaren opnieuw terug te horen en om van elke tegenspeler een andere versie van de feiten te horen te krijgen.” (lacht)

En of de cast er zin in heeft. Kudrow zegt dat ze er allemaal enorm naar uitkijken om met z’n allen weer op de bank te zitten: “Het is heel bijzonder om na al die jaren opnieuw met ons zessen te vergaderen en om urenlang aan de lijn te hangen. We lachen altijd heel wat af wanneer we samen zijn en we zijn voortdurend afgeleid omdat we het zo naar onze zin hebben. Ik ben pas jaren later beginnen beseffen hoe uniek het was dat wij zo goed met elkaar overeen kwamen. Zoiets gebeurt maar heel weinig in Hollywood. (lacht) Dat we nu nog steeds zoveel om elkaar geven en dat we elkaar niet kunnen missen, bewijst dat we een geweldig team vormen.”

(Lees verder onder de foto.)

Jarenlang smeekten fans voor een reünie, en die komt er na meer dan zestien jaar (!) wachten dan eindelijk aan. Kudrow zegt dat ze met heel veel liefde en heimwee terugblikt naar die waanzinnige periode in haar leven: “We beseften allemaal dat er ooit een dag zou komen dat het allemaal gedaan zou zijn. Ik heb daar wel van afgezien, want we hielden er dankzij het succes van de show een geweldig leven op na. Hoewel het afscheid me zwaar viel, was ik vooral dankbaar dat ik zoveel mooie jaren heb mogen meemaken. Ik ben ook altijd de makers dankbaar geweest dat ze mij tijdens ‘Friends’ ook andere dingen lieten doen. Het was telkens een verademing om in de huid te kruipen van iemand die compleet het tegenovergestelde van Phoebe was. Je hoort acteurs die jarenlang hetzelfde personage spelen wel eens klagen dat ze jaren later nog steeds dezelfde rollen krijgen aangeboden, maar dat probleem heb ik gelukkig zelf nooit gehad. Ik vond juist dat ik dankzij ‘Friends’ véél meer uiteenlopende projecten mocht doen en dat ik kansen heb gekregen die ik heel waarschijnlijk anders nooit gekregen zou hebben.”

“‘Friends’ was mijn alles, mijn hele leven”, gaat Kudrow verder. “Jennifer, Courteney en ik waren indertijd de best betaalde tv-actrices in Hollywood en dat heeft me uiteindelijk de vrijheid gegeven om ook na ‘Friends’ mijn eigen projecten uit te kiezen. Het was niet alleen één van de mooiste periodes uit mijn leven, maar het heeft ook mijn carrière een enorme boost gegeven. Dat ik me tijdens de lockdown nu financieel geen zorgen hoef te maken en dat ik me nu extra kan inzetten voor het goede doel, heb ik uiteraard grotendeels aan ‘Friends’ te danken. De serie zal altijd een heel speciaal plekje in mijn hart hebben.”

Kusscènes

Terwijl Kudrow en co de situatie van thuis uit afwachten, zijn de tv-makers druk in de weer om nieuwe ‘coronaplannen’ uit te stippelen. Die maatregelen zijn nodig om de veiligheid van zowel de cast als de crew te garanderen. Kudrow zegt dat ze alles op de voet volgt, omdat ze als producent van de docureeks ‘Who Do You Think You Are’ gelijkaardige gesprekken heeft over hoe een tv- of filmset er vanaf nu zal moeten uitzien: “De grote beslissingen zullen uiteindelijk bij de studio’s vallen, maar ik hoop dat er niet te veel zal veranderen zodat ons acteerwerk er niet te zeer onder zal lijden. Ik kan me in elk geval wel inbeelden dat er vanaf nu veel minder kusscènes zullen zijn, al zullen er heel veel acteurs zijn die daar juist heel blij om gaan zijn.” (lacht)

Maar zolang de lockdown van kracht is en zolang er geen vaccin is, blijft de toekomst onzeker. Kudrow zegt dat de quarantaine gelukkig heel goed meevalt voor haar: “Ik woon in Los Angeles, en ik zou me geen betere plek kunnen inbeelden om de lockdown door te brengen. Nee, ik zit hier goed. Mij hoor je niet klagen. Ik ben sowieso iemand die heel graag thuis zit, dus ik mis helemaal niks van buitenaf. Eén keer per week bel ik met mijn familie, en dat is genoeg. Verder sport ik elke dag in mijn tuin en woont mijn zoon - die normaal nu op kot had moeten zitten - sinds een tijdje terug bij mij. Wat moet een mens nog meer hebben?” Dat mondmaskers in LA nu overal verplicht zijn, komt Kudrow heel goed uit: “Want ik had onlangs een klusjesman in huis die door mijn hoed en mondmasker geen flauw idee had wie ik was. Het voelde zalig om eens een keertje niet herkend te worden, want dat was alweer een eeuwigheid geleden. Misschien dat ik vanaf nu altijd een mondmasker ga dragen, dan kan ik weer eventjes ongestoord mezelf zijn.” (lacht)

Lees ook:

Lisa Kudrow kon geen knuffels geven tijdens begrafenis van haar moeder: “Heel moeilijk”

Zo ziet Ben uit ‘Friends’ er vandaag uit (en hij komt nog altijd op tv)

Opnames ‘Friends’-reünie waarschijnlijk na zomer