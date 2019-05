Lisa Kudrow over haar ‘Friends’-collega’s: “Ik voelde mezelf echt een berg van een vrouw naast hen” SD

21 mei 2019

14u39

Bron: Huffpost 4 Celebrities Lisa Kudrow (55) heeft in een podcast toegegeven dat ze het niet altijd gemakkelijk had tijdens de opnames van ‘Friends’, omdat ze zichzelf bleef vergelijken met haar collega’s Jennifer Aniston (50) en Courteney Cox (54).

“Je ziet jezelf constant op tv", vertelt Lisa Kudrow op de podcast ‘WTF with Marc Maron’. “En dan denk je: ‘Oh help, ik ben gewoon een berg van een vrouw!’ Ik ben echt een pak groter dan Courteney en Jennifer. Mijn botten voelen groter. Ik voelde me echt als een berg van een vrouw naast hen.”

De actrice legt uit dat ze dan ook regelmatig probeerde om gewicht te verliezen tijdens de show, maar de complimenten die ze daarover kreeg, stoorden haar mateloos. “Helaas: wanneer je een vrouw bent en je hebt ondergewicht, dan zie je er goed uit. Dat was het enige dat men tegen me zei. Maar toen ik te mager was, was ik ook constant ziek." Kudrow vertelt vervolgens hoe ze constant verkoudheden en sinusinfecties had.

Tegenwoordig gaat het beter met haar zelfbeeld, klinkt het, al blijft het een worsteling. “Het is nog steeds een gevecht. Maar het eindigt wel met: ‘Wat maakt het uit? Je bent ouder. Dat is iets goed. Waarom zou je je daar slecht over voelen?’”