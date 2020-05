Lisa Kudrow kon geen knuffels geven tijdens begrafenis van haar moeder: “Heel moeilijk” MVO

Bron: ANP 0 Celebrities Lisa Kudrow (56) heeft eerder dit jaar haar moeder verloren. Dat laat de ‘Friends’-actrice weten in een interview met The Hollywood Reporter. De coronacrisis maakte de begrafenis extra moeilijk.

In het gesprek vertelt Kudrow dat haar moeder eind februari stierf, net rond de tijd dat duidelijk werd dat het coronavirus wereldwijd gevolgen zou hebben. “Ik was degene die aan de rabbijn vroeg of hij iedereen kon laten weten dat er geen omhelzingen of knuffels gegeven konden worden, want we waren allemaal bij haar op de intensive care. Dat was heel moeilijk, want het was nog in een vroeg stadium en ‘social distancing’ was nog nieuw”, zegt de 56-jarige actrice.

Niet iedereen had begrip voor haar oproep, aldus Kudrow. “Ik ben een freak, ik dacht er de hele tijd alleen maar aan dat een van ons misschien het virus had. Sommige mensen begrepen dat, maar de meeste mensen keken me aan alsof ik een monster was toen ik bij de begroeting achteruit stapte en alleen mijn handen omhoog stak en ze bedankte voor hun komst.”

Het coronavirus heeft ook roet in het eten gegooid voor de Friends-reünie, die eigenlijk deze maand zou worden opgenomen. Volgens de actrice is het geen optie voor de cast om de special vanuit huis op te nemen. “Het hele idee is toch dat we weer bij elkaar komen.” Toch heeft ze goede hoop dat het zestal eens weer allemaal samenkomt op de bekende Friends-bank. “We hebben nog geen officiële afspraken, maar als iedereen getest kan worden hoeven we geen afstand te houden. Iedereen die gezond is, kan dan op de bank komen zitten.”