Lisa Kudrow heeft nog nooit een aflevering van 'Friends' gezien

13 september 2019

13u30

Hoewel de serie 'Friends' na 25 jaar nog altijd razend populair is, heeft Lisa Kudrow (56) nog nooit een aflevering gezien. De actrice speelde jarenlang het personage Phoebe Buffay. "Misschien moet ik maar eens een keer kijken, ik heb gehoord dat het wel goed is," grapte ze in een interview met komiek Kevin Nealon.

Ook bekende Lisa een tijd lang geworsteld te hebben met het spelen van Phoebe. Toen de show al 3 jaar liep, merkte ze het lastig te vinden om gestalte te geven aan haar warrige karakter. “Ik herinner me nog dat Matt LeBlanc naar me toe kwam en vroeg wat eraan de hand was. Waarop ik antwoordde: “Ik weet het niet meer, ik weet niet meer wat ik hier aan het doen ben”, vertelt Lisa. “Hij stelde me gerust en zei: ‘Relax, jij bent Phoebe. Je speelt haar al 3 jaar, maar je doet teveel je best. Laat het gaan en denk er niet zoveel over na.’ Hij had gelijk, ik maakte het te moeilijk voor mezelf.”

Lisa werd voor haar rol als Phoebe 6 keer genomineerd voor een Emmy Award, die ze in 1998 dan ook won.