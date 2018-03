Lionel Richie geëerd met 'Hand and Footprint Ceremony' SD

De 68-jarige 'Endless Love'-zanger werd gisteren geëerd in Hollywood met een 'Hand and Footprint Ceremony'. In het gezelschap van zijn kinderen Nicole, Sofia en Miles en zijn vriendin Lisa Parigi genoot hij met volle teugen van zijn moment. "Ik ben zo blij dat ik hier mag zijn en ik kan niet wachten om mijn handen en voeten in het cement te planten", klonk het. Onder andere Samuel L. Jackson, Jimmy Kimmel en producer Brian Grazer speechten ter ere van de Grammy-winnende muzikant.