Lionel Messi krijgt eigen Cirque Du Soleil-spektakel gebaseerd op zijn leven TDS

09 september 2019

21u08

Bron: ANP 0 Celebrities Het fameuze circus Cirque du Soleil heeft een show gemaakt die helemaal is gewijd aan Lionel Messi (32), de Argentijnse voetbalvedette van FC Barcelona. De première van de show Messi10 is op 10 oktober in het Parc del Forum in de Catalaanse hoofdstad.

“Een euforische sensatie van 90 minuten die adembenemende fysieke prestaties combineert met een ondenkbaar poëtisch wonder”, luidt de aankondiging. Het circus neemt de bezoekers mee in de opkomst van Messi, die opgroeide in het Argentijnse Rosario en bij FC Barcelona uitgroeide tot een voetbalfenomeen. Messi is in zijn carrière vijf keer uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld.

Media mochten maandag al een kijkje nemen op de set, die nog in opbouw is en waar ruimte komt voor 3.000 bezoekers.