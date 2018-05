Lingeriemodel Miranda Kerr bevallen van zoontje lva

10 mei 2018

05u08

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Voormalig Victoria's Secret model Miranda Kerr is voor de tweede moeder geworden. Miranda beviel op 7 mei in het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles van een kerngezonde zoon.

Het jongetje heet Hart en is vernoemd naar de grootvader van Evan Spiegel, Kerrs echtgenoot. Spiegel is oprichter van en topman bij Snapchat, staat in de Forbes-lijst van miljardairs.

Uit haar eerdere relatie met acteur Orlando Bloom, heeft het model haar 7-jarige zoon Flynn. "Het is niet in woorden uit te drukken hoe gelukkig we zijn met de geboorte van onze prachtige zoon. Miranda maakt het goed en Flynn vindt het geweldig om vanaf nu 'een grote broer' te zijn'. Ontzettend bedankt voor alle gelukwensen die we hebben mogen ontvangen," luidde de verklaring die Miranda en Evan naar de pers stuurden.

@stellarmag 📸 by @ninomunoz 378.6k Likes, 1,299 Comments - Miranda (@mirandakerr) on Instagram: "@stellarmag 📸 by @ninomunoz"