Lindsay Lohans vader gearresteerd voor relationeel geweld

24 maart 2020

14u23

Michael Lohan (59), de vader van Lindsay (33), is opgepakt wegens geweldpleging op zijn ex, journaliste Kate Major (37). Zij is de moeder van zijn twee jongste kinderen Landon Major (7) en Logan Michael (6).

De twee trouwden in 2014, maar de relatie was altijd al gewelddadig. Michael ging Kate eerder al eens te lijf, maar zij bedreigde hem ook al eens met een mes omdat ze hem ervan verdacht vreemd te gaan. De ruzies liepen zo hoog op dat beiden uit hun ouderlijke gezag werden ontheven. De twee zijn intussen gescheiden, maar telkens ze elkaar ontmoeten, loopt het uit de hand. Dit keer zou Michael zijn ex bij de keel gegrepen hebben.

Michael heeft de reputatie agressief te zijn en maakte eerder kennis met de gevangenis, wegens fraude en het veroorzaken van een ongeval onder invloed, maar ook wegens het slaan van een ambtenaar en cocaïnegebruik. De relatie met Lindsays moeder Dina, Michaels eerste vrouw, was ook al niet onbesproken. Het was wegens zijn dronken agressie dat Dina in 2007 van hem scheidde.