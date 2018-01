Lindsay Lohan over bekering tot de islam: "Ik was bang om Amerika binnen te komen" MVO

25 januari 2018

13u17 1 Celebrities Lindsay Lohan denkt er serieus over na om zich te bekeren tot de islam. Ze laat weten dat ze de religie "heel mooi" vindt en dat ze het zeker niet uitsluit. Omdat Trump nu Amerikaans president is, voelt ze zich bedreigd.

"Ik ben de Koran aan het bestuderen", legde ze uit. De actrice verbleef namelijk een tijdje in Turkije om zich in de lokale religie te verdiepen. Daar ontmoette ze onder andere president Erdogan. "En ik durfde eerlijk gezegd niet meer terug te komen. Ik was heel bang, omdat Trump nu president is, en hij een moslimban wilde invoeren... Als ik dus in de Koran geloofde, zou ik in mijn thuisland niet meer met open armen ontvangen worden? Dat vond ik heel erg. Naar mijn mening is zo'n ingesteldheid door en door fout."

Maar toch moedigde ze haar landgenoten aan om de president te steunen. "We leven in een samenleving waarin we anderen constant naar beneden halen, daar moeten we mee stoppen. Trump zwartmaken is niet het antwoord."

Trump deed in 2004 nochtans een paar rake uitspraken over Lohan. "Ze heeft veel problemen, en is daarom waarschijnlijk goed in bed", klonk het. "Ik weet niet hoe het komt, maar vrouwen die niet goed in hun vel zitten zijn altijd het best in bed."