Lindsay Lohan kruipt uit de afgrond, maar wordt genadeloos afgekraakt: “Ze is een schande voor de mensheid”

TDS

16 januari 2019

12u00

Bron: MTV 0 Celebrities Een ster wiens carrière de dieperik in gaat: het gebeurt zo vaak dat het tot de vaste formules van de roem is gaan behoren. Eerst was het Kate Moss, daarna waren het Britney Spears en Lindsay Lohan. Maar die laatste is nu vastberaden een comeback maken. Met een nieuwe reeks op MTV wil Lohan voor eens en voor altijd komaf maken met haar problematische verleden. Al lijkt die kans haar niet bepaald gegund te zijn.

“Mijn leven speelt zich af in het publieke oog. Ik ken alle ups en down van de spotlights. Mensen oordelen elke seconde van de dag over mij... dus ben ik verdwenen”. Zo begint Lindsay Lohan (32) aan haar nieuwe serie op MTV, die ook bij ons vanaf 3 februari te bekijken is. ‘Lindsay Lohan’s Beach Club’ is een realityreeks waarin Lohan als grote baas van haar beachclub op het Griekse eiland Mykonos jonge, wilde Amerikanen inhuurt om er te werken. De gevolgen laten niet lang op zich wachten: al in de eerste aflevering zijn drank, seks en drama troef.

Van een gevallen ster als Lindsay Lohan wordt gezegd dat zij ‘het tragische’ als eigenschap heeft. Maar toch krijgen we een compleet nieuwe Lindsay te zien. Haar leven speelt zich niet meer af op een filmset of in de roddelbladen, maar steevast aan het roer van haar eigen merk.

In mekaar geslagen

Het is Lindsay dan ook menens: nadat ze drie jaar geleden op het bewuste strand in mekaar werd geslagen door haar ex-vriend, gooide ze haar leven over een andere boeg. “Ik zat in een heel woelige relatie. Het was een compleet andere fase in mijn leven. In plaats van te huilen of woest te worden zei ik: ‘Ooit is dit strand van mij’. Ik wou dat iedereen zich daar veilig kon voelen. Ik heb er een plek van gemaakt met betekenis”, zegt ze.

“Toen ik de eerste avond arriveerde met mijn mama, was nog niets klaar. Enkel het bord van de club hing al op zijn plaats. Maar mijn moeder begon gewoon te huilen. Zo onder de indruk was ze.” Het doet Lindsay ook zelf weer in tranen uitbarsten. “Ze was gewoon zo blij voor mij. Ik wil het niet verknallen voor mijn familie en mijn toekomst. Ik wil dit strand herinneren als een fijne plek. Niet als de plek waar mij iets gruwelijks is overkomen”.

(lees verder onder de foto’s)

Grootse plannen

Haar ambities zijn trouwens groot: na haar eigen club heeft Lindsay Lohan ook al een eigen eiland voor de kust van Dubai ontworpen. ‘Lindsayland’ maakt deel uit van het project ‘The World’: Lohan kocht het ‘deeleiland’ Thailand, en verbouwt het nu tot haar eigen paradijs. Het eiland ligt ongeveer vier kilometer voor de kust van Dubai, en is bedoeld voor toerisme. De eerste beelden van het concept tonen verschillende gebouwen, en een heleboel houten hutjes die op zee werden gebouwd. Op deze manier hoopt de actrice dat ze zichzelf na jaren van miserie kan heruitvinden als zakenvrouw. “Mooie tijden breken weer aan”, zegt ze vastberaden.

Wat voorafging

Het contrast met haar verleden is dan ook immens. Aan het leven van Lindsay Lohan hadden de roddelbladen jarenlang een vette kluif. Ze werd als tienersterretje naar de top gebombardeerd. Ze begon op erg jonge leeftijd op te duiken in meer dan 60 reclamecampagnes op tv en was al snel te zien in de ene na de andere film. Lindsay maakte in 1997 in ‘The Parent Trap’, een herwerking van de familiefilm uit 1961, als elfjarig meisje haar debuut op het witte doek. Ze speelde meteen een dubbelrol en overtuigde daarmee zowel het publiek als de critici van haar talent.

De successen stroomden binnen. Maar drank, drugs en foute vrienden deden Lindsay in de afgrond storten. Haar chaotische leven draaide uit op een onvervalste soap. Ze werd meermaals betrapt op dronken rijden, zat verschillende keren in de cel voor drugsbezit en diefstal, geraakte enkele jaren geleden plots verwikkeld in een lesbische relatie, en ze verbraste al haar geld waardoor ze haar huizen noodgedwongen moest verkopen.

Er staan nog meer zorgwekkende zaken op haar ‘cv’. Zo was er heel wat te doen rond haar eisen als baas: twee jonge serveersters poseerden toen voor een foto aan het Lohan Beach Resort. “Draag dezelfde schoenen alsjeblieft. Of jullie zijn ontslagen”, dreigde Lindsay toen onder de foto. En dan was er onlangs nog dat bizarre reddingsmanoeuvre, waarbij ze naar zeggen “Syrische vluchtelingen” van kidnapping probeert te redden in Parijs. Lohan zou een familie daklozen toen gevraagd hebben haar de kinderen mee te geven, wat haar op een klap van de moeder kwam te staan toen die het agressieve gedrag van Lindsay beu was.

Kritiek

Toch schreeuwt Lindsay in alle talen uit dat die dagen voorgoed voorbij zijn. Met haar nieuwe zakelijke plannen en een reeks om die mee voor te stellen wil ze de ‘oude’ Lindsay Lohan begraven. Maar ze krijgt nu al bakken vol vernietigende kritiek te verwerken. “Lindsay heeft geen soap nodig, want haar leven is er al één”, schrijft The Guardian. “Maar kijk, hier zijn we toch. De serie is gevuld met idioten en toont de meest wansmakelijke toestanden”. Ook CNN en Variety zijn snoeihard: “Verspil hier je tijd niet aan. Het is een oefening in banaliteit, en de reeks wil enkel de naam van Lindsay gebruiken om te cashen”, en ook “Zo pijnlijk om te bekijken. Lohan zit zo in haar eigen weg. Haar idee van de realiteit is van de pot gerukt. Dat ze denkt dat ze met deze reeks haar imago kan oppoetsen maakt dat duidelijk. Die hele bende is een schande voor de mensheid.”

‘Lindsay Lohan’s Beach Club’, vanaf 3 februari, 21u00 op MTV.