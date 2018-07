Lindsay Lohan krijgt nieuwe realityshow MVO

22 juli 2018

18u48 0 Celebrities Lindsay Lohan laat haar wel en wee weer vastleggen voor een realityshow. Vanaf volgende maand wordt ze gevolgd door camera's voor een nieuwe MTV-show, meldt Page Six op basis van ingewijden.

Lindsay vertelde The New York Times vorige maand al dat ze plannen had voor een realityshow. Volgens Page Six komt die er nu, hoewel nog niet bekend is wanneer de serie op de buis komt. De show, die wordt gemaakt door het team achter successen als 'Keeping Up With The Kardashians' en 'Road Rules', gaat over Lindsays leven als zakenvrouw in Griekenland. De gevallen actrice opende eerder dit jaar haar Lohan Beach House op Mykonos. Volgens geruchten heeft ze ook plannen voor een strandclub op Rhodos.

"De show krijgt een Europees tintje", verklapte de bron. "Lindsay heeft het gevoel dat het filmen daar losser is dan in Los Angeles of New York." Volgens de ingewijde komen er "veel Engelse gasten" langs in Lindsays show, omdat de Britten Mykonos goed weten te vinden.