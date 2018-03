Lindsay Lohan is het gezicht van een advocatensite KDl

21 maart 2018

08u53

Bron: ANP 0 Celebrities Advocatensite lawyer.com heeft Lindsay Lohan (31) binnengehaald als boegbeeld. In haar eerste reclamespotje voor de site maakt de actrice volop grappen over haar eigen juridische escapades in het verleden.

"Toen ze me benaderden was ik in de war en een beetje bang, want ik dacht dat ik me in de problemen had gewerkt", vertelt Lindsay over haar samenwerking met de site, die een soort zoekmachine is waar bezoekers een advocaat kunnen kiezen. "Het idee achter Lawyer.com is mensen beschermen. Zoals wanneer je wordt aangehouden voor rijden onder invloed. Laten we niet doen alsof dat mij nooit is gebeurd. Of twee of drie keer."

Gevangenis

Voormalig kindster Lindsay werd sinds 2007 meerdere keren gearresteerd, onder meer voor roekeloos rijden, rijden onder invloed, winkeldiefstal en het overtreden van de voorwaarden van haar proeftijd. Ze belandde ook meermaals in de gevangenis, maar vanwege een celtekort stond ze twee keer binnen een dag alweer terug buiten. Lindsay weet veel van haar problemen aan haar verslaving aan drugs en alcohol, en moest verschillende keren verplicht afkicken. De actrice sloot haar laatste proeftijd twee jaar geleden af.