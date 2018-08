Lindsay Lohan heeft het niet zo met #MeToo: "Vrouwen die daaraan meedoen ogen zwak" MVO

09 augustus 2018

11u17 0 Celebrities Lindsay Lohan (32) heeft weinig goeds te zeggen over de vrouwen die zich hebben uitgesproken in de #MeToo kwestie. "Bespreek zoiets op het moment zelf, maak er achteraf geen politiezaak van."

Zelfs heeft ze naar eigen zeggen nog nooit gelijkaardige ervaringen meegemaakt. Ze verdedigde Harvey Weinstein zelfs in een Instagram-filmpje dat ze achteraf weer verwijderde.

"Ik heb samen met hem twee films gemaakt en hij heeft me nooit iets misdaan. Ik heb respect voor alle vrouwen, maar ik hou niet van aandachtszoekers. Als vrouwen in het openbaar spreken over aanranding of seksueel grensoverschrijdend gedrag, komen ze in mijn ogen zwak over, terwijl ze dat misschien niet zijn."

Ze vergelijkt de #MeToo-verhalen met een ruzie die ze ooit had met haar ex-man. "We hadden kletterende ruzie op het Griekse strand waar ik nu woon. Maar heb ik daar een mediacircus van gemaakt? Nee. Ik heb er een succesvolle zaak opgericht. Succes is de beste vorm van wraak, toch?"