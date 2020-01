Lindsay Lohan heeft grootse plannen: “Ik wil mijn oude leven terug” SDE

02 januari 2020

08u43

Bron: People 0 Celebrities De laatste jaren was het nogal stil rond Lindsay Lohan (33). Toegegeven: ze had haar eigen club in Griekenland, een bijbehorende realityreeks op MTV (‘Lindsay Lohan’s Beach Club’) en ze was jurylid in het Australische tv-programma ‘The Masked Singer’. Maar een (film)carrière zoals in haar hoogdagen, dat zat er niet meer in. Toch is Lindsay vastbesloten om daar verandering in te brengen, vertelde ze aan Andy Cohen en Anderson Cooper.

Dinsdag belde Lindsay Lohan vanuit Oman naar Andy Cohen en Anderson Cooper om haar toekomstplannen uit de doeken te doen. Wanneer gevraagd werd naar haar goede voornemens voor 2020, antwoordde ze: “Ik ben manager van mijn zus, dus ik wil me ook echt focussen op mezelf en wat ik in mijn leven kan bereiken. En dus kom ik terug naar Amerika en wil ik opnieuw beginnen filmen. Dat ga ik al snel in dit nieuwe jaar doen. Ik wil gewoon het leven waar ik zo hard voor gewerkt heb, opnieuw in handen nemen, en dat delen met mijn familie en met jullie.”

Opnieuw aan de slag als actrice dus. Sinds ‘The Canyons’ uit 2013 was Lindsay nochtans niet meer op het witte doek te zien. Maar in maart verschijnt wel haar eerste nieuwe film, ‘Among the Shadows’. En ook op muzikaal vlak staat er heel wat te gebeuren. In september liet Lindsay al een flard van haar nieuwe nummer ‘Xanax’ horen, maar de volledige track werd nog niet uitgebracht. Tijdens het interview liet ze echter weten dat ook die release voor het komende jaar zal zijn. En Lindsay heeft duidelijk zin in 2020, want na het gesprek postte ze op Instagram het volgende bericht: “De toekomst ziet er rooskleurig uit! Laten we allemaal liefde, licht en vrede delen!”