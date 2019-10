Lindsay Lohan haalt uit naar Cody Simpson en zijn relatie met Miley Cyrus (vlak nadat ze hem een talentenjacht laat winnen) MVO

22 oktober 2019

20u15

Bron: People 0 Celebrities Cody Simpson krijgt scherpe kritiek van Lindsay Lohan. Niet tijdens de talentenjacht die hij zopas won, waarbij Lohan een jurylid was, maar wel achteraf. En dan nog wel over zijn kersverse relatie met zangeres Miley Cyrus.

Cody Simpson won zopas de Australische versie van ‘The Masked Singer’, een talentenjacht waarbij gemaskerde zangers het tegen elkaar opnemen, enkel en alleen met hun stem. Het was de eerste keer dat de wedstrijd in Australië werd georganiseerd, en Cody mag zich dus de allereerste winnaar van zijn land noemen.

Lindsay Lohan, één van de juryleden, feliciteerde hem aanvankelijk nog met zijn overwinning. “Ik wist het!” riep ze toen hij zijn masker afnam en zijn identiteit bekendmaakte aan het publiek. Ook op Instagram liet ze hem weten dat hij “het goed had gedaan”.

Maar wie helemaal tot het eind van die bewuste Instagram-post gaat lezen, ziet ook dat Lindsay daar een boodschap aan haar zus, Aliana, heeft bijgevoegd: “Laat het gespuis achter je, zusje!”

(Lees verder onder foto)

Aliana Lohan had vorig jaar een kortstondige relatie met Simpson, en dat is haar grote zus duidelijk nog niet vergeten. Ze ging zelfs nog een stapje verder. Onder een foto van Aliana en Cody, die ze intussen verwijderde van Instagram, schreef ze het volgende: “Wanneer je je realiseert dat je gefaald hebt, en je settelt voor minder. @codysimpson. Familie is alles. Je hebt misschien wel ‘The Masked Singer’ gewonnen, maar je hebt je toekomst verloren.”

De ‘minder’ in dit scenario is dan automatisch Miley Cyrus, de zangeres waarmee Cody op dit moment al enkele maanden een relatie heeft. Miley ging na haar scheiding van echtgenoot Liam Hemsworth even uit met influencer Kaitlynn Cater, maar ook dat draaide uit op een breuk. Niet veel later vond ze opnieuw de liefde bij Cody. De twee hebben zelfs al matchende tattoo’s laten zetten.

Hoewel Lohan bijna meteen spijt kreeg en de gemene boodschap weghaalde, waren haar volgers sneller. Een screenshot van de foto doet nu de rond op sociale media.