Lindsay Lohan geeft Harry en Meghan advies: “Je kan hier in LA niet aan paparazzi ontsnappen”

28 april 2020

19u23

Bron: ANP 0 Celebrities Advies uit onverwachte hoek voor Harry (35) en Meghan (38), die onlangs in Los Angeles zijn gaan wonen. Lohan (33), die in haar gloriedagen dagelijks te maken had met een leger aan fotografen dat haar overal achtervolgde, liet in een interview met Andy Cohen op SiriusXM weten dat de voormalige royals er goed aan doen om chauffeurs in te huren.

Op de vraag hoe Harry en Meghan de paparazzi het beste kunnen ontwijken, antwoordde Lindsay: “Wel, tenzij ze een privéstrand ergens hebben lijkt me dat onmogelijk in Malibu. De media zijn overal, zelfs als je een heel eind in zee gaat surfen.”

“Het is lastig om hier iets publiekelijk te doen zonder gefotografeerd te worden. Dat de meeste mensen nu aan huis gekluisterd zijn vanwege het coronavirus is in het voordeel van Harry en Meghan, zo kunnen ze wennen aan hun nieuwe omgeving. Maar zodra het leven weer op gang komt raad ik ze ten zeerste aan om chauffeurs te nemen en niet overal zelf naar toe te rijden.”