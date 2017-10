Lindsay Lohan (even) in de bres voor Weinstein: "Georgina moet haar echtgenoot steunen" Joeri Vlemings

13u44 0 EPA Celebrities Lindsay Lohan (31) heeft nog eens van zich laten horen. Dwars tegen zowat alle mogelijke commentaren op het seksschandaal in Hollywood in nam ze met een videoreeksje op haar Instagram de verdediging van Harvey Weinstein op zich. Even maar, want ze verwijderde haar boodschappen al snel. Te laat, want een compilatiefilmpje circuleert op het internet en de Amerikaanse actrice krijgt er op sociale media flink van langs voor haar zeer bedenkelijke stellingname.

Lohan filmde zichzelf met haar smartphone ergens in Dubai om Weinsteins echtgenote, Georgina Chapman, op te roepen haar man te blijven steunen. Chapman liet gisteren weten dat ze, na alle onthullingen over zijn seksueel misbruik, de vermeende pervert aan de deur had gezet. "Ik vind het heel erg wat er nu gebeurt met Harvey Weinstein, het is niet rechtvaardig", zei Lohan. Ze voegde eraan toe dat ze zelf verscheidene films met Weinstein heeft gedraaid en dat hij haar nooit heeft lastiggevallen. "Hij heeft mij nooit iets aangedaan. Dat iedereen er nu eens mee ophoudt, het is verkeerd."

Harvey Weinstein zelf zou in Europa behandeld worden voor zijn seksverslaving en voor andere gedragsstoornissen. Of hij ooit nog zijn comeback zal maken, is maar de vraag. En wat Lindsay Lohan betreft, al evenzeer. Op de 4th of July had Lohan opgeroepen om de Amerikaanse president niet langer te "pesten", ook al had diezelfde Trump in 2004 over de actrice gezegd: "Ze is waarschijnlijk zwaar gestoord en daarom fantastisch in bed". Op Twitter klinkt het: "Lindsay Lohan heeft een onmiskenbaar talent om altijd weer de inherent verkeerde kant te kiezen".

lindsay lohan (and her whack accent) is defending Harvey Weinstein on her insta rn. GOODBYE TO YOU FOREVER. pic.twitter.com/aMzvAOXPYp lauren yap(@ itslaurenyap) link

Dear Lindsay Lohan, we were ALL rooting for your comeback. How dare you stick up for that tyrant. pic.twitter.com/a3XYATUtKc Hathaslayed!(@ AnneHathabae) link

Lindsay Lohan has an amazing talent at picking the inherently wrong side in an argument every single time danny(@ dannyy_yyyy) link