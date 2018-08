Lindsay Lohan door het stof na pijnlijke #MeToo-opmerking TK

13 augustus 2018

07u09

Bron: ANP 0 Celebrities Lindsay Lohan heeft zich v erontschuldigd nadat ze in een interview uithaalde naar slachtoffers van seksueel misbruik. Aan People liet de gevallen actrice weten "onvoorwaardelijk" haar verontschuldigingen aan te willen bieden "voor eventuele pijn en leed veroorzaakt door een uitspraak in een recent interview met The Times".

Lindsay zei dat de meeste vrouwen "zwak" overkomen als ze hun #MeToo-verhaal doen. "En velen van hen zoeken ook gewoon aandacht", aldus de Mean Girls-actrice, die tegenwoordig een club op Mykonos runt. Nu zegt Lindsay verkeerd begrepen te zijn. Met de uitspraak wilde ze alleen zeggen dat ze hoopt dat "een handjevol valse getuigenissen het belang van de #MeToo-beweging niet ondermijnen".

Lindsay zegt een grote voorstander te zijn van de beweging en geleerd te hebben 'hoe verklaringen als de mijne als kwetsend worden gezien'. "Dat was nooit mijn bedoeling. Het spijt me als ik pijn heb veroorzaakt." Ze verklaarde ook "het diepste respect" te hebben voor de "moedige vrouwen" die hun verhaal over ongepast gedrag niet langer voor zich houden. "Hun verhalen beschermen diegenen die niet kunnen spreken en geven kracht aan hen die moeite hebben gehad om hun verhaal te doen."