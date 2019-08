Lindsay Lohan bouwt ‘vriendschap’ uit met omstreden kroonprins van Saudi-Arabië SD

05 augustus 2019

20u45

Bron: Page Six 4 Celebrities Lindsay Lohan (33) heeft een nieuwe vriend. De actrice en zakenvrouw zou al enige tijd in het gezelschap van Mohammad bin Salman (33), de kroonprins van Saudi-Arabië, worden gespot, en volgens sommige bronnen is er zelfs sprake van een romantische relatie. Dat wordt echter ontkend door een woordvoerder van Lohan.

Er doen verschillende geruchten de ronde over Lindsay Lohan en Mohammad bin Salman. Volgens sommige bronnen hebben de twee een romantische relatie, die de prins maar al te graag bezegelt met extravagante cadeaus - waaronder een eigen kredietkaart - en tripjes in zijn privévliegtuigen. Een vriend van Lohan bevestigt aan Page Six dat de twee elkaar inderdaad kennen. Daarnaast zouden enkele vrienden ook sms’jes tussen de twee hebben kunnen inkijken en zou Lohan opgeschept hebben over de relatie, die ze beschrijft als “een nieuwe vriendschap”.

Een woordvoerder van de actrice en zakenvrouw - die een eigen club heeft in het Griekse Mykonos - zegt dat de twee elkaar slechts één keer ontmoet hebben: een jaar geleden tijdens een race van Formule 1 Grand Prix. Dat bin Salman haar een kredietkaart gegeven zou hebben, ontkent de woordvoerder.

Mohammad bin Salman is in ieder geval geen onbesproken figuur. Hij wordt ervan verdacht het brein te zijn achter de moord op de journalist Khashoggi. Die werd in oktober vorig jaar vermoord in het consulaat in Istanbul.

De twee lijken misschien een vreemd koppel, maar volgens bronnen dichtbij Lohan is het niet zo gek dat de twee elkaar gevonden hebben. Niet alleen woont Lohan enkele maanden van het jaar in Dubai, ook is ze naar verluidt erg in trek bij hoogwaardigheidsbekleders uit het Midden-Oosten. “Ze zijn daar echt gek van haar”, klinkt het.