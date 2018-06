Lindsay Lohan begraaft wilde verleden: "Het feestbeest is dood" TDS

26 juni 2018

23u13

Bron: ANP 0 Celebrities Lindsay Lohan heeft haar wilde verleden begraven. "Het is dood", zegt de actrice, die jarenlang in het nieuws kwam met haar drugsgebruik, alcoholverslavingen en roekeloze rijgedrag, over haar jongere jaren. "Dat is voor mij het allerbelangrijkst."

"Ik ben een normaal, aardig mens", benadrukt Lindsay in een interview met New York Times. "Ik heb geen kwade bedoelingen. Mijn verleden moet in het verleden blijven. Mensen moeten het loslaten en ermee stoppen het steeds op te rakelen, het is weg."

De laatste jaren krijgt Lindsay heel wat minder media-aandacht en dat vindt ze heerlijk. De actrice vestigde zich een paar jaar geleden op het Griekse eiland Mykonos, waar ze een restaurant opende. "Ik heb nu een zaak in mijn leven. Ik ben niet in Amerika, dus niemand weet ervan, en dat vind ik prettig. Ik kan me eindelijk focussen op de resultaten."

Hoewel ze het naar haar zin heeft op Mykonos, droomt ze nog steeds van een comeback in de filmindustrie. Lindsay heeft een aantal acteerklussen in het verschiet en hoopt dat het publiek haar nieuwe werk niet vergelijkt met eerdere rollen. "Ik weet wie ik ben als persoon. Ik wil niet dat mensen over me oordelen. Mijn acteerwerk is goed, mijn werk is goed en ik ben dol op werken."